Inter, Conte pensa alla Juve: «Lecchiamoci le ferite»

Il tecnico dell’Inter Conte ha commentato la sconfitta rimediata in Champions League contro il Barcellona

Antonio Conte ha analizzato il 2-1 subito in rimonta dall’Inter contro il Barcellona sul terreno di gioco del Camp Nou: «Meritavano molto di più e dovevamo essere bravi a concretizzare le occasioni create. Abbiamo messo in difficoltà il Barcellona, ma la situazione in Champions League è compromessa».

Il tecnico nerazzurro pensa alla Juventus: «Lecchiamoci le ferite di questa sconfitta immeritata e cerchiamo di migliorare per essere più forti. Sono contento del percorso intrapreso con i ragazzi. La sconfitta ci deve portare sofferenza».