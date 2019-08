Antonio Conte può sorridere: Diego Godin è pienamente recuperato e disponibile per la trasferta di Cagliari di domenica

Dopo il bellissimo esordio contro il Lecce, Antonio Conte ha un altro motivo per sorridere in vista del secondo impegno in campionato. Diego Godin, infatti, è pienamente recuperato e arruolabile per la trasferta di Cagliari.

L’uruguaiano ha svolto l’intero allenamento agli ordini di Conte e quindi è pronto alla sua prima convocazione ufficiale con l’Inter.