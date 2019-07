Inter, Conte sceglierà una difesa a 3 o a 4?

L’Inter di Conte giocherà a 3 o a 4 dietro? Proviamo a ipotizzare lo scenario tattico che adotterà il tecnico salentino

L’Inter di Antonio Conte si trova un reparto arretrato caratterizzato da un livello assoluto altissimo. Tant’è che in molti si chiedono se si sceglierà una difesa a 4 o una linea a 3 tanto cara al tecnico leccese.

Dando per scontato che vedremo De Vrij in mezzo, Skriniar potrebbe fare molto bene come terzo centrale aggressivo “accorciatore”. C’è qualche dubbio su Godin nel caso dovesse fare il lavoro che Conte chiede ai suoi terzi di difesa, non è abituato a difendere così in avanti e a muoversi più in orizzontale. Considerando che l’uruguagio non ha un’età bassa, forse sarebbe meglio adottare una difesa a 4 con turn over tra gli interpreti.