Inter, Conte svela il segreto della busta con Cattelan – VIDEO

Alessandro Cattelan ha svelato il segreto della busta di EPCC sul futuro di Antonio Conte. Ecco il video con Zhang

Svelato il segreto di Alessandro Cattelan. Antonio Conte era stato uno degli ospiti di punta dello show EPCC. Il conduttore aveva giocato con il tecnico salentino, provando a indovinare la sua prossima squadra.

Cattelan ha scelto il Bayern Monaco. Il tecnico, in un divertente siparietto con lo stesso Cattelan e Steven Zhang, lo hanno svelato in un video postato dall’Inter. Il video termina con Zhang che avvisa Conte: «Pronto per la pazza Inter?». Il tecnico: «No, basta pazzie».