Una buona notizia per Simone Inzaghi che in vista dell’Empoli ha recuperato un giocatore

Ad Appiano oggi c’era una buona notizia per Simone Inzaghi e per l’Inter. L’allenatore nerazzurro – come riportato da Sky Sport – ha recuperato il Tucu Correa in vista della trasferta di Empoli.

L’argentino torna dunque a disposizione di Inzaghi. Non c’era oggi invece Arturo Vidal. Il cileno era rimasto fuori per una sindroma influenzale.