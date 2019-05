Inter, Dalbert verso l’addio: in arrivo 15 milioni dal Marsiglia

Il Marsiglia torna alla carica per Dalbert, l’Inter è disposta a privarsi del terzino per una cifra vicina ai 15 milioni di euro

L’Inter sta già pianificando il mercato in vista della prossima stagione. Marotta non sta pensando solamente ai nomi in entrata, ma anche alle operazioni in uscita. In difesa, è praticamente sicuro l’addio ai nerazzurri di Dalbert. Il terzino è infatti richiesto con insistenza dal Marsiglia.

Il club francese fece un tentativo per il brasiliano già lo scorso gennaio, ma la trattativa non andò in porto. Secondo FcInterNews.it, il Marsiglia è tornato a bussare alla porta dell’Inter per il trasferimento di Dalbert. L’obiettivo dei francesi è quello di prelevare il difensore in prestito con obbligo di riscatto o a titolo definitivo. Per convincere i nerazzurri, l’OM dovrà mettere sul piatto circa 15 milioni di euro.