Inter, dalla Germania: contatto telefonico Conte-Lazaro

Lazaro è uno degli obiettivi di mercato dell’Inter. L’esterno piace ai nerazzurri e avrebbe avuto un contatto con Conte

L’Inter insiste per Lazaro, esterno perfetto nel 3-5-2 di Antonio Conte. Il club nerazzurro e il tecnico lo ritengono ideale e hanno presentato un’offerta da 17 milioni più bonus all’Hertha Berlino.

Secondo quanto riferito dal Kicker, il giocatore austriaco pensa all’Inter. Ci sarebbe già stato anche un contatto telefonico tra Lazaro e Antonio Conte. Il giocatore vede in Conte l’allenatore giusto per crescere ancora. Si lavora per rendere il matrimonio possibile.