L’agente Oscar Damiani, all’uscita dalla sede dell’Inter, ha parlato della situazione di Karamoh e di Agoume

Dopo esser stato a colloquio con Marotta e Ausilio, l’agente Oscar Damiani, è stato intercettato all’uscita dalla sede dell’Inter per parlare della situazione di Agoume e di Karamoh.

Ecco le sue parole: «Non ci sono novità, stiamo aspettando. Karamoh? Ci sono squadre che lo vogliono in Italia. Parma in pole? C’è anche il Parma, vediamo».