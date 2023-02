Inter, Darmian: «Vogliamo riscattare il derby dello scorso anno»

Le parole di Matteo Darmian, esterno dell’Inter, in vista del derby di Milano contro il Milan. Tutti i dettagli

Matteo Darmian ha parlato ai microfoni di Dazn del derby di Serie A contro il Milan.

PAROLE – «I derby si vivono sempre in maniera particolare perchè sono delle partite a sè. Penso che sia LA partita per il tifoso dell’Inter, si respira un’area diversa rispetto alle altre partite, San Siro, la città è qualcosa di unico. Derby dello scorso anno? Quella partita è stata un pò particolare perchè eravamo passati in vantaggio, non siamo riusciti a gestirlo, ci siamo fatti rimontare. C’è tanta voglia di rivalsa ma non solo per quella partita, penso anche al derby d’andata che ci ha visti sconfitti, è qualcosa che ci è rimasta dentro e vogliamo riscattare».