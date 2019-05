Di Natale: «Inter, Spalletti è l’uomo giusto. Icardi? Magari ha altri obiettivi»

Di Natale ha parlato della situazione in casa Inter. Ecco la sua opinione su Spalletti e Icardi alla vigilia del match contro l’Udinese

Totò Di Natale, attualmente collaboratore tecnico allo Spezia, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla vigilia di Udinese-Inter. La sfida si preannuncia avvincente, visto che le due squadre scenderanno in campo agguerrite, nonostante abbiano obiettivi diversi.

Ecco l’analisi di Di Natale alla vigilia della sfida:«Sarà una partita importante per entrambi, l’Inter deve rimanere in corsa per la Champions e l’Udinese ha bisogno di punti per ottenere la salvezza. Per me quella bianconera è una grandissima squadra e sarà incattivita, anche a Bergamo ha fatto una bella gara. È un campo difficile e sarà un bel match, entrambi hanno bisogno del successo».

Di Natale promuove inoltre l’operato di Luciano Spalletti:«Il mister secondo me è la persona giusta per l’Inter, sta dimostrando di essere un grande allenatore. Se noi guardiamo la classifica vediamo che è davanti a diverse squadre forti come Roma, Atalanta e Milan. Sta facendo il percorso che l’Inter merita, deve rimanere per dimostrare ancora una volta il suo valore».

Il bomber dell’Udinese conclude con un commento sulla vicenda Icardi:«Sinceramente non sappiamo cosa succede dentro lo spogliatoio, dove entrano solo il mister ed i giocatori. Stando a quello che leggo, lui vuole rimanere all’Inter, per il quale ha sempre fatto bene, basta vedere il numero di reti segnate negli ultimi anni. Per me è molto attaccato alla squadra, spero per lui che rimanga. Se poi ha altri obiettivi, non so».