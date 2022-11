Dimarco ringrazia Juric: «Lui mi ha completato»

Federico Dimarco, esterno dell’Inter, ha parlato a La Gazzetta dello Sport dell’allenatore che l’ha formato

Dimarco gioca nell’Inter, è reduce da una doppietta nell’ultima giornata al Bologna, ma non dimentica l’allenatore del Toro, fondamentale per la sua affermazione: «Juric mi ha formato al 100%, in tutto e per tutto. Mi ha completato, nel fisico, nel ruolo. E soprattutto nella testa, parlo del modo di approcciare le partite e di restare sempre concentrato».