Inter, dirigenza in attesa dei rinnovi: c’è la promessa di Zhang

I dirigenti dell’Inter sono in attesa dei rinnovi di contratto: c’è la promessa di Zhang a Marotta, Ausilio e Baccin

Non solo Lautaro, Brozovic e Barella. In casa Inter ci sono anche altri contratti da prolungare, e pure in tempi brevi visto che scadono il prossimo 30 giugno: quelli dell’ad Beppe Marotta, del ds Piero Ausilio e del suo vice Dario Baccin. A rassicurare i tifosi sulla loro permanenza – spiega Il Corriere dello Sport – c’è la promessa fatta da Zhang ai suoi dirigenti: «Finché sarò alla guida dell’Inter rimarrete al mio fianco». Ma ora bisognerà passare dalle parole alle firme.

Perché il contratto di Inzaghi scelto da questa dirigenza è biennale (scade nel 2023) e, specialmente se i risultati saranno discreti, anche i vincoli dei manager nerazzurri andranno adeguati temporalmente a quelli del tecnico, o portati oltre. Zhang conosce bene il valore dei suoi uomini e non ha intenzione di rimangiarsi la parola data. L’area sport è stata magistrale a superare in fretta gli addii di Conte, Hakimi e Lukaku mettendo in sicurezza pure i conti del club. Il Corsport spiega che a dispetto di una solidità societaria che non è granitica e i sacrifici di calciomercato, i prolungamenti di Marotta, Ausilio e Baccin non sembrano in dubbio. Le firme potrebbero arrivare in autunno inoltrato.