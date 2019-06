Inter: domani Icardi torna a Milano, ma il suo futuro rimane un rebus

Wanda Nara e Mauro Icardi nella giornata di domani torneranno a Milano dopo le vacanze: il futuro continua a rimanere un rebus

Dopo qualche settimana passata tra Giappone e Polinesia Francese, domani Mauro Icardi e Wanda Nara torneranno a Milano. Come è stato più volte scritto, l’argentino non rientra nei piani di Antonio Conte che anzi spinge per una sua cessione.

Come riporta Fcinternews.it, dal club nerazzurro è filtrata la possibilità di non convocarlo neppure per il ritiro pre-campionato che scatterà il prossimo 8 luglio a Lugano. Uno strappo netto e deciso, improbabile da ricucire. Sullo sfondo, intanto, persiste la figura di Paratici che continua a flirtare con l’attaccante. Il ds bianconero ha raffreddato la pista Dybala offrendo all’Inter alcuni esuberi della Juve: Mario Mandzukic, Sami Khedira, Juan Cuadrado, Douglas Costa e Gonzalo Higuain. Finora nessuno di questi ha scaldato i dirigenti dell’Inter. Ecco perché la trattativa resta cristallizzata e tutto passa da Lugano.