Inter, Dzeko è ormai in arrivo: poi ci sarà l’addio di Icardi

L’attaccante bosniaco è davvero a un passo: c’è l’accordo totale con il giocatore e in settimana ci sarà il summit con la Roma

L’Inter sta accontentando Antonio Conte con l’arrivo di Dzeko, il suo pupillo che già voleva ai tempi del Chelsea in Premier League. In settimana ci sarà l’incontro decisivo con i giallorossi.

Chiusa la trattativa per Dzeko, che non vede l’ora di vestire la maglia nerazzurra, sarà tempo di cessioni. Icardi è ormai separato in casa ed è vicinissimo al divorzio. L’argentino ormai non rientra più nei piani di Conte. Su di lui è sempre calda la pista che porta alla Juventus.