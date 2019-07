Inter, è il Barella day. Che mette fine alla prima telenovela dell’estate

Inter, sta iniziando il Barella day. Previste visite mediche e firma, così si porrà la parola fine alla prima telenovela dell’estate

Nicolò Barella sarà presto un giocatore dell‘Inter. Il giocatore è sbarcato ieri sera a Milano e oggi si sottoporrà alle visite mediche di rito prima di firmare il contratto. Si chiude, in questo modo, la prima vera telenovela di questa sessione di mercato. Il suo nome è stato chiacchierato si dai primi giorni post campionato, con i nerazzurri sempre in vantaggio per assicurarsi il calciatore.

La Roma, però, ci ha provato in maniera ardita fino a quando è stato possibile. Forti di una contropartita da poter girare al Cagliari, ovvero Defrel. L’offerta era di quelle giuste, come confermato la settimana scorsa da Giulini, ma non è bastato. Perché, nel calcio di oggi, le volontà dei giocatori contano più di ogni altra cosa. E la presenza di Antonio Conte si è rivelata decisiva per far pendere Barella dalla parte dell’Inter.