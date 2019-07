Inter, ecco il filmato di presentazione di Godin – VIDEO

Diego Godin è stato ufficialmente presentato con un breve video comparso sui profili social dell’Inter: «Sono Diego, ora vedrete»

Nella prima mattinata di oggi, Diego Godin è stato ufficializzato come nuovo giocatore dell’Inter. Contratto biennale più opzione per il terzo per il difensore uruguaiano che raggiungerà Milano dopo le canoniche tre settimane di vacanze.

Pochi minuti fa l’Inter ha pubblicato il video di presentazione di Godin sui suoi profili social. Un video che ha mandato letteralmente in estasi i tifosi nerazzurri, pronti a conoscere il roccioso difensore centrale.