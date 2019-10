Inter, ecco le alternative a Sanchez: Esposito e tre suggestioni dal mercato

Inter, ecco le alternative dopo il serio infortunio di Sanchez: Esposito… ma anche tre suggestioni dal mercato

L’Inter corre ai ripari. Perché Sanchez si è infortunato in Nazionale e il problema, per il quale è già stato operato, si è rivelato più serio del previsto. Conte ha di fatto “promosso” Esposito tra i grandi, ma potrebbe non essere finita qui.

Secondo La Gazzetta dello Sport, infatti, qualcosa potrebbe muoversi anche sul mercato di gennaio. Dove resta in piedi l’ipotesi di un ritorno di Keita Baldé dal Monaco, dove trovano posto le suggestioni che conducono a Ibrahimovic e Mandzukic. Per motivi diversi, ma entrambi acquisti comunque molto difficili da ipotizzare.