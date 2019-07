Inter, ecco Pintus: ufficiale l’arrivo del nuovo preparatore atletico

Il Real Madrid ha annunciato l’arrivo di Dupont come nuovo preparatore atletico. Prende il posto di Pintus che va ufficialmente all’Inter

Non sarà certo Lukaku o Barella ma per Antonio Conte è un annuncio di uguale livello. Antonio Pintus è il nuovo preparatore atletico dell’Inter. A darne l’ufficialità non è stata la società nerazzurra, bensì il Real Madrid tramite un comunicato nel quale ha annunciato contestualmente l’arrivo di Dupont come nuovo preparatore.

Pintus era stato richiesto a gran voce dal tecnico europeo per la sua bravura e professionalità che lo hanno reso uno dei migliori a livello europeo.