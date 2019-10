Inter, effetto Conte: tutti i numeri in crescita dei nerazzurri nel confronto tra lo scorso campionato e quello attuale

Effetto Conte. Già ribattezzato così, sta vedendo Inter sta crescere in maniera esponenziale. Nell’atteggiamento in campo come nei freddi numeri.

Mai così vicina alla vetta negli ultimi dieci anni, la formazione nerazzurra rispetto all’ultima stagione sta offrendo – come riporta La Gazzetta dello Sport – un rendimento decisamente migliore. Con più gol realizzati (14 a 10), meno subiti (4 a 5) e più minuti trascorsi in vantaggio (334 a 185).