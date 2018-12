Brozovic sull’eliminazione in Champions: «Inter, ci rifaremo»

Delusione in casa Inter per l’eliminazione in Champions League, Marcelo Brozovic guarda oltre: ecco le parole del croato

Inter fuori dalla Champions League, è grande l’amarezza in casa nerazzurra per il flop di martedì. Ma Marcelo Brozovic rilancia i nerazzurri, scrivendo direttamente ai tifosi sui social network: il centrocampista croato ha promesso il riscatto, ringraziando i supporter del Biscione per la vicinanza.

Ecco le parole di Epic Brozo su Instagram: «Per un soffio, nonostante l’impegno profuso, non siamo riusciti ad andare avanti in Champions. Grazie a tutti i tifosi per il grande supporto. Dobbiamo lavorare sodo per le prossime sfide che ci aspettano e ci rifaremo! Forza Inter».