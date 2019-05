Inter-Empoli, San Siro chiede l’aiuto a casa: «Dovrà essere una bolgia!»

Inter-Empoli, San Siro chiede l’aiuto a casa: si va verso il sold out. L’appello su Facebook: «Dovrà essere una bolgia»

L’Inter si appresta alla partita più importante della sua stagione: quella in programma domenica sera contro l’Empoli. In ballo c’è la qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Ecco perché l’appello della società nerazzurra su Facebook ha un significato doppio: «San Siro dovrà essere una bolgia! Tutti uniti per raggiungere insieme il nostro obiettivo».

65mila sinora i biglietti venduti con qualche residua disponibilità nell’anello rosso.Per l’occasione saranno distribuiti 70mila clap banner in tutto lo stadio. Tante le agevolazioni previste: solo 20 euro per i ragazzi che vedranno la partita dal terzo anello. Mentre acquistando un biglietto a prezzo intero sarà possibile comprarne uno Under 18 a soli 10 euro.