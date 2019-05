San Siro verso il pienone nel match contro l’Empoli. L’Inter chiede l’aiuto dei suoi tifosi per la Champions League

San Siro gremito per la sfida tra Inter ed Empoli. Il club nerazzurro sfiderà i toscani in uno scontro thrilling in programma nell’ultima giornata di Serie A. Il popolo interista, come già accaduto in passato, è pronto a rispondere alla grande.

Si va verso i 70mila spettatori. Sono più di 65mila gli spettatori previsti per la gara di domenica sera tra Inter ed Empoli. Spalletti e i suoi non avranno scuse: il popolo interista è pronto a trascinare la formazione nerazzzurra verso il terzo posto.