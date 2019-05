Inter-Empoli, gli amici nemici Spalletti e Andreazzoli si giocano tutto in 90′

Fari puntati su Inter-Empoli: Spalletti e Andreazzoli, una vita a braccetto, si giocano tutte le proprie carte in 90′

Inter-Empoli, domenica prossima, avrà tutti i fari puntati addosso. Il confronto di San Siro metterà infatti di fronte due squadre nel pieno della bagarre per centrare i rispettivi traguardi stagionali: per i nerazzurri si tratta della qualificazione alla prossima Champions League, per i toscani naturalmente il fronte è quello della salvezza.

Un incrocio ad alta tensione che vedrà duellare, in panchina, due amici-nemici come Spalletti ed Andreazzoli. Due tecnici che si sono conosciuti a Coverciano durante gli studi per conseguire il patentino e che, in seguito, hanno condiviso le esperienze all’Udinese prima e alla Roma poi. E che ora si troveranno uno di fronte all’altro, nella partita che vale un’intera stagione.