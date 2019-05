Inter-Empoli in streaming e in diretta TV: ecco le probabili formazioni e dove vedere la sfida valida per la 38ª giornata di Serie A

L’Inter di Luciano Spalletti affronta in casa l’Empoli di Aurelio Andreazzoli nella 38ª e ultima giornata di Serie A. Inter-Empoli: i nerazzurri sono attualmente quarti a quota 66 punti, a pari merito con l’Atalanta ma in svantaggio nei confronti dei bergamaschi nei confronti diretti, e si giocano il tutto e per tutto per la qualificazione alla Champions League, mentre i toscani sono risaliti al 17° posto con 38 punti e lottano per la permanenza nella massima serie. Il risultato sarà fondamentale anche per il futuro del tecnico dei milanesi Luciano Spalletti.

La sfida Inter-Empoli, il cui calcio d’inizio è previsto domenica 26 maggio alle ore 20.30, sarà trasmessa in esclusiva da Sky sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, 472 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite). Gli abbonati potranno inoltre seguire la gara in diretta streaming attraverso l’app Sky Go, scaricabile su pc, smartphone e tablet su tutti i device iOS, Android e Windows Mobile. C’è poi l’opzione NOW TV, disponibile per i suoi utenti su smart tv tramite NOW TV Smart Stick. La gara sarà anche trasmessa in radiocronaca su Rai Radio 1 ed in diretta live testuale direttamente dal nostro sito con ampio pre-partita. Ecco una lista aggiornata di tutti i siti dove poter vedere le partite in diretta: Stream HD Calcio.

INTER-EMPOLI

Competizione: Serie A 2018/2019

Quando: domenica 26 maggio 2019

Fischio d’inizio: ore 20:30

Dove vederla in tv: Sky Uno e Sky Sport 252

Stadio: Stadio Giuseppe Meazza (Milano)

Arbitro: Luca Banti di Livorno



Le probabili formazioni

INTER (4-2-3-1): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Skriniar, Asamoah; Vecino, Brozovic; Politano, Nainggolan, Perisic; Icardi. Allenatore: Spalletti

EMPOLI (3-5-2): Dragowski; Maietta, Silvestre, Dell’Orco; Di Lorenzo, Acquah, Bennacer, Traoré, Pajac; Farias, Caputo. Allenatore: Andreazzoli

Leggi anche GUIDA TV: TUTTE LE PARTITE IN PROGRAMMA