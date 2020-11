Inter, Eriksen ai titoli di coda: col Sassuolo l’ennesimo indizio

L’avventura di Christian Eriksen con l’Inter è arrivata ormai al capolinea

L’avventura di Christian Eriksen con la maglia dell’Inter è durata esattamente un anno. Arrivato nella scorsa finestra di mercato invernale, il danese andrà via il prossimo gennaio. I dubbi sono ben pochi, come fatto intendere anche ieri da Giuseppe Marotta.

Come riporta il Corriere dello Sport, ieri contro il Sassuolo è arrivato l’ennesimo indizio della partenza dell’ex Tottenham. Come accaduto anche in Champions col Real Madrid, Conte ha mandato in campo Eriksen solo negli ultimi 5′ di gioco. Una chiara presa di posizione. E ora il danese attende solo l’apertura del calciomercato.