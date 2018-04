Inter a Nyon per l’esame Fair Play Finanziario: i dettagli

Oggi l’Inter andrà a Nyon per un incontro importante sul futuro del club. I nerazzurri attesi all’esame UEFA per il Fair Play Finanziario

L’Inter, dopo aver superato a pieni voti l’esame Cagliari, partirà quest’oggi alla volta di Nyon per l’esame Fair Play Finanziario davanti alla Cfcb, la Commissione di controllo Finanziario per club. I nerazzurri incontreranno i rappresentanti dell’UEFA e presenteranno gli ottimi risultati conseguiti. L’ad Antonello, insieme a una delegazione formata da Williamson, Williams e Faulkern, sono convinti di avere i numeri giusti per l’approvazione del piano nerazzurro.

Fino a questo momento i nerazzurri hanno rispettato i patti che prevedevano il pareggio di bilancio a fine 2017. I nerazzurri hanno un passivo di 24,6 milioni ma a tale cifra devono essere sottratti i costi virtuosi legati alla gestione del vivaio, agli investimenti strutturali. I nerazzurri, secondo Tuttosport, sono convinti di rientrare nei parametri grazie anche al lavoro di Suning sotto l’aspetto commerciale.