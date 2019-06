L’Inter pensa al futuro. I nerazzurri hanno messo gli occhi su Elmas, centrocampista di proprietà del Fenerbahce. Le ultimissime

L’Inter sulle tracce di Elmas, calciatore macedone di origini turche, centrocampista del Fenerbahce, potrebbe andare via dalla Turchia. Secondo il magazine turco Boxer, il giocatore sarebbe vicino all’Inter.

Secondo i turchi, il centrocampista classe ’99 sarebbe un serio obiettivo della formazione interista per la prossima stagione tanto da avere pronta un’offerta da 11 milioni di euro per il Fenerbahce. Nome nuovo dunque nel mercato dell’Inter: possibile affare in Turchia per i nerazzurri.