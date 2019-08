Inter, fatta per Samuele Longo al Deportivo: trovato l’accordo

Il Deportivo La Coruna e l’Inter han trovato l’accordo per il passaggio di Samuele Longo in Spagna: i dettagli

Come riportato da FcInterNews, il Deportivo La Coruna ha avuto il via libera dall’Inter per l’acquisto di Samuele Longo. L’attaccante classe 1992, dopo una trattativa lunga iniziata a luglio, era stato inizialmente bloccato da Antonio Conte.

Tuttavia, ora con l’arrivo di Lukaku, il calciatore è pronto per firmare una quadriennale con gli spagnoli. Si tratta di un’operazione in prestito con obbligo di riscatto in caso di promozione dei galiziani in Liga. Nel caso in cui arrivasse il riscatto, l’Inter incasserà 1.5 milioni di euro.