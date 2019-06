Inter, Ferrero: «Squalificato per Thohir, parlava male di Moratti»

Il presidente Ferrero, intervenuto nel corso dell’evento Football Leader, ritorna sulla vicenda Thohir, difendendo l’ex n° dell’Inter Moratti

Nel corso del suo intervento sul palco all’evento Football Leader, il presidente della Sampdoria Ferrero è tornato sulla sua battuta infelice su Thohir.

Ferrero chiarisce:«Thohir parlava male di un uomo che ammiro e stimo, come Moratti. Ha messo un miliardo nel calcio, quel signore invece lo criticò. Ora non posso dire nulla altrimenti mi squalificano di nuovo. Dissi a Moratti “Caccia via ‘sto filippino”».