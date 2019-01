Inter, Thohir saluta: arriva un fondo di Hong Kong!

Possibile svolta societaria in arrivo per l’Inter: un fondo di Hong Kong è pronto a mettere le mani sulle quote di Erick Thohir

Potrebbe terminare nel giro di poche settimane l’avventura di Erick Thohir all’Inter. L’ex patron nerazzurro, che ha ceduto due anni fa il 70 per cento delle azioni a Suning, da qualche mese non è più presidente ed ha intenzione di cedere le quote rimanenti. E Sky Sport non ha dubbi: in arrivo un fondo di Hong Kong per il Biscone…

Un nuovo ingresso nella società interista: il fondo sta acquistando la quota del tycoon indonesiano e la trattativa è entrata nella fase conclusiva. Non c’è ancora la firma sui contratti, ma basteranno due o tre settimane per raggiungere la fumata bianca definitiva. Il gruppo, noto alla famiglia Zhang, è «molto forte», conclude l’emittente satellitare.