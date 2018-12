L’Inter è in cerca di una destinazione per Gabigol e il Flamengo è la più probabile. Miranda gli farebbe compagnia in cambio di Lincoln

«Tutto è possibile». Con queste parole, Wagner Ribeiro ha risposto alle domande in merito al futuro del suo assistito Gabriel Barbosa. Quel che è certo ad oggi è che Gabigol approderà alla Pinetina dopo l’Epifania, ma difficilmente il brasiliano disferà le valigie. Offerte dalla Premier League e dalla Liga non sono ancora pervenute ad Ausilio e Marotta e l’idea di tenerlo in squadra non scalda: c’è già troppo affollamento con i vari Candreva, Perisic, Keita, Politano e Lautaro Martinez. Resta allora l’ipotesi Flamengo, magari in coppia con Joao Miranda.

I rossoneri sono da tempo interessati ad entrambi i brasiliani di proprietà dell’Inter, con il centrale che vorrebbe chiudere in patria visto anche l’arrivo di Stefan De Vrij che lo ha spesso relegato in panchina. Ma l’Inter potrebbe privarsi di entrambi i giocatori? Come detto nelle settimane passate, potrebbe essere imbastito uno scambio con Lincoln, ala da oggi maggiorenne e di cui si parla un gran bene. Ma i posti da extracomunitario dei nerazzurri sono terminati, quindi al massimo si potrebbe chiudere la trattativa a gennaio per uno sbarco in estate. I soldi in arrivo da Paquetà potrebbero aiutare il club brasiliano nella difficile operazione, la situazione è molto calda e potrebbe risolversi veramente in qualunque modo.