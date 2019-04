Inter, Gabigol: «Non so perchè all’Inter non mi hanno dato fiducia»

Il brasiliano ex dell’Inter intervistato in Brasile, parla della sua esperienza all’Inter, dove non ha avuto secondo lui il giusto spazio

Gabriel Barbosa detto “Gabigol”intervistato da Fox Sports Brasil, torna sui suoi anni difficili in Europa, tra Inter e Benfica, spiegando cosa a suo dire gli sia mancato, per riuscire a imporsi anche fuori dai confini del suo Paese.

Queste le parole dell’attaccante del Flamengo: «Ho pensato di andare all’Inter per la gentilezza che hanno avuto nei confronti miei e della mia famiglia. Così come i tifosi che sono venuti ad accogliermi in aeroporto. In allenamento ho sempre cercato di impegnarmi provando a migliorare. Quando sono entrato, sono andato bene, non ho mai avuto continuità. Volevo giocare una sequenza di partite per dimostrare il mio lavoro, ma non ho rimpianti perchè ho dato tutto me stesso, chi mi conosce lo sa».

Comunque “Gabigol” è ancora dell’Inter con un contratto fino al 2022, da ricordare che ha solo 23 anni e quindi spera ancora di ritornare a giocare in Europa, questo il suo pensiero: «Al Santos e al Flamengo, quando ho avuto continuità, ho sempre fatto bene. Spero che possa succedere anche in un club europeo. Sono ancora dell’Inter, vedremo se succederà lì».