Il prossimo colpo dell’Inter, Diego Godin, è secondo solo a Messi per minuti giocati in Liga dal 2007: che numeri per il difensore dell’Atletico

L’Inter è ormai prossima a mettere a segno un altro colpo a parametro zero dopo Stefan De Vrij. Come tutti ben sanno da giorni, il calciatore in questione è Diego Godin, difensore attualmente in forza all’Atletico Madrid. Tuttavia, non tutti sono a conoscenza di un’impressionante statistica che lo riguarda. Così come ha riportato Opta, il centrale uruguaiano ha disputato 30.595 minuti in Liga dal suo esordio nella competizione, avvenuto il 26 settembre del 2007 con la maglia del Villareal. Sulla base di questi dati, è risultato fuori che solamente Lionel Messi ha giocato più minuti dallo stesso anno: ben 31.535. Questa statistica dimostra quindi che Godin rappresenterebbe per l’Inter un innesto di sicuro affidamento, sia per le qualità del giocatore ma anche per la grande volontà. Un vero stacanovista.