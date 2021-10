Inter, Goldman Sachs aiuta i nerazzurri: in arrivo un bond

Goldam Sachs e l’Inter avrebbero trovato un accordo per un bond che potrebbe dare tregua ai problemi economici dei nerazzurri

Dopo tante chiacchierate, potrebbe essere stato trovato l’accordo tra Inter e Goldman Sachs per un bond che permetterebbe ai nerazzurri di respirare. La banca d’affari si sta occupando del rifinanziamento del club e – secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport – sarebbe pronta a versare nelle casse della società di Zhang un bond da circa 400 milioni.

L’investimento della Goldman Sachs darebbe tregua all’Inter fino a fine stagione. I nerazzurri, così, potrebbero non dover intervenire sul mercato in uscita per mantenere al sicuro i bilanci.