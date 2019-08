Inter, grana lista Champions: solo Dimarco e Biraghi dal vivaio. Lo scenario

Inter, grana lista Champions: solo Dimarco e Biraghi dal vivaio. C’è il rischio di dover comporre una rosa da 23, anzichè 25 calciatori

L’Inter è alle prese con una spinosa questione sulla lista Champions League, legata ai calciatori provenienti dal vivaio. Solo Biraghi e Dimarco, infatti, provengono dalla cantera nerazzurra, mentre Esposito sarà inserito in lista B.

Per questo motivo, secondo La Gazzetta dello Sport, i nerazzurri starebbero pensando ad un ritorno in stile Biraghi: sul taccuino Bessa e Benassi, ma è essenziale per l’arrivo di uno dei due, la partenza di Borja Valero.