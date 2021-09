Inter, Handanovic fuori forma: «Sensazione di insicurezza, non fa bene ai compagni»

Se alcuni reparti dell’Inter funzionano, ci sono degli aspetti che rallentano la corsa nerazzurra: ecco le critiche ad Handanovic

L’uomo in più in questo momento dell’Inter è sicuramente Nicolò Barella. L’ex centrocampista del Cagliari ha infatti preso parte a sei gol nelle prime sei gare ufficiali e, insieme a Brozovic, sta tenendo in piedi il centrocampo nerazzurro.

Gli aspetti negativi di questo inizio di stagione – scrive Tuttosport -, sono da ricondurre alle scarse prestazioni di alcuni giocatori come Handanovic: «Il portiere, protagonista martedì scorso a Firenze di parate importanti, con l’Atalanta è tornato a mostrare alcune incertezze che ne hanno caratterizzato il rendimento nelle ultime annate. Errore sul 2 a 1 di Toloi, doppio sbaglio sul 3 a 2 di Piccoli annullato poi dal Var, ma pure delle mancate uscite o delle parate neanche accennate si turi usciti di poco, un insieme di cose che lasciano una sensazione di insicurezza che certamente non fanno bene al fegato dei tifosi, ma probabilmente anche dei compagni».