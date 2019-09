Inter: i dubbi tattici di Conte su Politano

Quali sono le incompatibilità tattiche tra Politano e l’Inter di Conte. L’ex Sassuolo rischia di giocare molto poco

Sostanzialmente, nel 352 di Antonio Conte gli slot possibili per Politano si limitano alla posizione di seconda punta. L’ex Sassuolo non è assolutamente in grado di fare il quinto nel calcio del tecnico leccese, così come sembra improbabile il passaggio a un 3421 (l’Inter non ha giocatori adatti a una mediana a 2).

Insomma, serve una seconda punta molto tecnica da affiancare a Lukaku, che sappia giocare in spazi stretti e associarsi sul corto. Politano invece si esalta quando ha più campo davanti e parte defilato. Difficilmente avrà un ruolo importanti in questa Inter.