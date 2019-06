Inter-Icardi: aspettando l’incontro con Wanda va avanti il braccio di ferro

L’Inter vuole cedere Mauro Icardi entro giugno. Wanda Nara ribadisce che la loro intenzione è di rimanere a Milano, il braccio di ferro prosegue

Il braccio di ferro tra Inter e i coniugi Icardi prosegue senza sosta. Marotta e Conte sono stati chiarissimi: l’argentino non farà parte del progetto tecnico del nuovo tecnico e sarà ceduto. Conte vuole evitare guai nello spogliatoio come accaduto da febbraio in poi e per questo Icardi è sul mercato.

Dall’altra parte Wanda Nara ribadisce la volontà di voler rimanere a Milano e chiede alla società di venire allo scoperto: se Icardi va via, la “colpa” sarà solo del club. Secondo la Gazzetta dello Sport se ne saprà di più sulla vicenda dopo il tanto atteso incontro tra Marotta e Wanda Nara, programmato nei prossimi giorni.