Icardi Inter: rapporto ai minimi storici. Lavoro individuale per l’argentino nel centro sportivo nerazzurro, aspettando la cessione – VIDEO

Tra Mauro Icardi e l’Inter ormai c’è aria di divorzio. Il giocatore non si è aggregato al gruppo per la tournée estiva in Oriente, restando in Italia in attesa della cessione.

Icardi, nel frattempo, prosegue il lavoro individuale nel centro sportivo nerazzurro.