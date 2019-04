Inter, Icardi contro tutti: tifoseria spaccata, con la Curva Nord che non gli perdona niente. Anche il rapporto con Spalletti è irrecuperabile

Icardi è tornato stabilmente in gruppo, si allena e gioca, spesso da titolare. Anche il rapporto con i compagni sembra recuperato: gli abbracci con Perisic, nemico numero uno, dimostrano questo. Eppure l’amore tra l’Inter e il suo ex capitano non sembra rifiorire.

La tifoseria è spaccata: la Curva Nord non dimentica il polverone dei mesi scorsi, con l’autoesclusione dai convocati per Vienna e le parole di Wanda Nara. Il resto della tifoseria vorrebbe accogliere il figliol prodigo. Comunque, il rapporto con Spalletti è insanabile: l’allenatore ha più volte gettato qualche frecciatina al centravanti, che non rimarrà all’Inter, soprattutto in caso di riconferma del tecnico.