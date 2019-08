Inter, Icardi di nuovo papà? Mauro non vuole andare via

Prosegue il braccio di ferro a distanza tra Mauro Icardi e l’Inter. Il giocatore avrebbe deciso di rimanere in nerazzurro

Voci sempre più insistenti di una nuova gravidanza per Wanda Nara potrebbero ‘costringere’ Mauro Icardi a rimanere a Milano. Il giocatore, scaricato dell’Inter, avrebbe deciso di non andare via per questioni legate alla famiglia.

Secondo La Gazzetta dello Sport, la deadline di luglio è ormai ampiamente superata e l’attaccante ha deciso di non lasciare l’Inter. Mauro per motivi familiari non vuole organizzare un trasloco in poche settimane, tanto da far sapere: almeno un altro anno resterò all’Inter.