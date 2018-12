Icardi decisivo dal dischetto contro l’Udinese: è il 5° gol segnato su rigore nell’anno solare

Momento magico per Mauro Icardi, sempre decisivo per l’Inter. Il capitano si è presentato sul dischetto, depositando in rete con uno splendido cucchiaio il gol che ha deciso il match contro l’Udinese. La sfida, infatti, è terminata 1-0 in favore dei padroni di casa, i nerazzurri. L’argentino è sempre cinico in area di rigore, ma soprattutto dagli undici metri. Quello segnato oggi è il quinto gol dal dischetto del numero nove dell’Inter nell’anno solare. Per quanto riguarda il numero di rigori segnati durante la stagione 2018/19, Icardi lancia la sfida ai due rivali della classifica marcatori, top player nelle rispettive squadre: Cristiano Ronaldo della Juventus e Ciro Immobile della Lazio. L’argentino e l’italiano ne hanno segnati 3, mentre CR7 ne conta uno in meno. La sfida è aperta tra i tre bomber, e anche i rigori avranno il loro peso.