Inter, Icardi stringe un patto con la squadra: Champions a tutti i costi

Inter, Icardi torna in squadra e stringe un patto con il gruppo: qualificazione in Champions League a tutti i costi

Finalmente Icardi è tornato in gruppo. Il suo ritorno è coinciso, purtroppo con l’infortunio di Lautaro Martinez, quindi Maurito potrebbe già giocare titolare contro la Lazio. Al momento è favorito Keita, ma anche a partita in corsa l’ex capitano nerazzurro potrebbe far sentire la sua presenza.

E il gruppo lo ha accolto bene: stando a quanto scrive La Gazzetta dello Sport, Icardi avrebbe stretto un patto con il gruppo: basta liti e uniti tutti verso la qualificazione in Champions League. Sarà interessante vedere come si svilupperà la vicenda, a partire dalla gara contro la Lazio, avversaria che l’anno scorso ha portato bene in ottica Champions.