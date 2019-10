Inter, il ct del Cile: «Ecco dove deve giocare Sanchez»

Inter, il ct del Cile, Reinaldo Rueda, parla dell’attaccante Alexis Sanchez. Ecco il pensiero del tecnico de La Roja

Reinaldo Rueda, ct del Cile, ha parlato in conferenza stampa di Alexis Sanchez, vera istituzione de La Roja, essendo record man di presenze e di gol.

«Mi è sempre piaciuto come centravanti, in quella posizione è un’ottima alternativa. Ha giocato come punta contro il Messico e lo impiegava così anche Mourinho. Alexis è maturo; se riuscisse a migliorare nell’Inter, in quella posizione potrebbe essere un’ottima alternativa anche per noi».