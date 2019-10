Inter, il Manchester United fissa il prezzo per il riscatto di Sanchez

Il Manchester United ha fissato il prezzo per di Alexis Sanchez, in prestito all’Inter fino a giugno 2020: il cileno costerà 25 milioni

Alexis Sanchez è arrivato in prestito gratuito all’Inter fino al 30 giugno 2020. Il cileno sta già convincendo Antonio Conte in queste prime uscite stagionali. In estate dovrà essere discusso con il Manchester United il prezzo per il riscatto e, secondo le ultime indiscrezioni, i Red Devils potrebbero aiutare molto i nerazzurri.

Il club inglese, nonostante il pessimo avvio in questo campionato, non ha infatti alcuna intenzione di riportare il sudamericano a Manchester la prossima estate, preferendo invece un assegno da 25 milioni di euro. Questa la cifra che, stando al ‘Sun‘, i Diavoli Rossi sono decisi a chiedere all’Inter o in alternativa a qualsiasi altra squadra interessata al giocatore.