Inter, il peso di Brozovic nel sistema di Conte

Brozovic è uno dei giocatori più importanti dell’Inter di Conte. Analisi tattica sulla costruzione arretrata che chiede l’allenatore

Brozovic grazie al lavoro di Spalletti si è affermato come uno dei massimi passatori del campionato, e da vertice basso sarà uno dei pilastri dell’Inter di Conte. Il tecnico leccese in fase di impostazione ha sempre adottato un rombo arretrato formato dai 3 difensori centrali (abituati a pensare in verticale e con grande responsabilità nel palleggio) più il vertice basso.

Un esempio nella slide sopra di una partita della Juve. I due “terzi” (Barzagli e Chiellini) dentro il campo, con il vertice basso davanti a loro. E’ verosimile pensare un assortimento di questo tipo per l’Inter nella manovra arretrata.