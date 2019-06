Inter, incontro col Sassuolo per Politano e Gravillon

Nella giornata di oggi, i dirigenti dell’Inter hanno incontrato Carnevali del Sassuolo per parlare di Politano e di Gravillon

Come rivelato da Sky Sport, nella giornata di oggi, a Milano, è andato in scena un pranzo tra la dirigenza di Inter e Sassuolo. Beppe Marotta e Piero Ausilio hanno infatti incontrato il direttore generale del Sassuolo, Giovanni Carnevali per diverse questioni.

Tra queste quelle relative a Politano e Gravillon. Col primo è stato raggiunto l’accordo per il suo riscatto ad una cifra pari a 27 milioni; mentre per il secondo, i neroverdi avrebbero chiesto il suo prestito.