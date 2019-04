Inter, Spalletti rilancia l’escluso Nainggolan dopo lo stop di Brozovic

Spalletti esclude a sorpresa Nainggolan dai titolari di Inter-Atalanta: l’infortunio di Brozovic costringe il tecnico a inserire il numero 14

Luciano Spalletti è costretto a buttare nella mischia l’escluso Radja Nainggolan. Il tecnico ha sorpreso tutti non inserendo il nome del belga tra i titolari di Inter-Atalanta. Il giocatore è stato uno dei migliori contro il Genoa, ma l’allenatore ha preferito trattenerlo in panchina, per inserirlo a partita in corso.

L’ingresso in campo è avvenuto decisamente prima del previsto. Marcelo Brozovic è uscito dal campo per un problema muscolare. Spalletti è stato così costretto a inserire Nainggolan al 23′ pt. L’infortunio concede una seconda chance al numero 14, che ora può convincere il tecnico del fatto che ha sbagliato a non schierarlo dal 1′.