Inter, infortunio de Vrij: le condizioni del difensore olandese

Pessime notizie per l’Inter: durante il match contro il Montenegro, de Vrij ha patito un infortunio muscolare

Pessime notizie per l’Inter. Durante il match contro il Montenegro, valido per le qualificazioni al Mondiale del 2022 in Qatar, Stefan de Vrij ha patito un infortunio muscolare alla coscia destra.

Le sue condizioni del difensore olandese verranno valutate nel corso delle prossime ore dallo staff sanitario della Nazionale.