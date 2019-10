Inter, inizia un lungo ciclo. Ecco le certezze di Antonio Conte

Inter, inizia un ciclo da brivido. Antonio Conte si affida a quei giocatori che reputa delle certezze: da Brozovic a Skriniar

La partita odierna contro il Sassuolo sarà l’inizio di un impegnativo ciclo per l’Inter di Antonio Conte fino alla prossima sosta. Tra campionato e Champions League i nerazzurri saranno impegnati costantemente.

La Gazzetta dello Sport sottolinea come Marcelo Brozovic è uno dei designati per essere protagonista in tutti gli impegni previsti, in quanto certezza del tecnico. Con lui De Vrij e Skriniar, altre pedine fondamentali nello scacchiera dell’allenatore.